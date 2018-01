Topmannen Waegener riskeren elk 3 jaar cel OPGELICHTE INVESTEERDERS EISEN 8,9 MILJOEN SCHADEVERGOEDING JEF VAN NOOTEN

25 januari 2018

02u31 0 Beerse Levi Dewaegenaere, oprichter van het bedrijf Waegener uit Beerse, riskeert 3 jaar cel. Tegen zijn partner Wouter 'Wout' Van Loon werd een gevangenisstraf van 40 maanden gevorderd. Het duo zou investeerders voor vele miljoenen euro's hebben opgelicht. "Zelfs de huwelijksreis van Levi werd betaald met geld van de investeerders", klinkt het.

Levi Dewaegenaere was een talentvol tennisser. "De David Goffin van de jaren '90", noemde advocaat Youri Steverlynck hem gisteren. "Maar hij heeft zijn racket aan de haak moeten hangen door aanhoudende blessures. Het waren die problemen die hem er toe hebben gebracht een machine te ontwikkelen om sportblessures sneller en efficiënter te behandelen."





Levi Dewaegenaere richtte daarvoor het bedrijf Waegener op. Iedereen geloofde in zijn project. Samen met Van Loon wist hij tal van bedrijven te overhalen om te investeren in Waegener. Voor tientallen miljoenen in totaal. "De investeerders gaven geld voor de verdere ontwikkeling van de machine. Maar het dossier toont aan dat ze compleet bedrogen zijn. Het geld verdween in hun eigen zakken", zegt meester Rudi Van Gompel die namens de firma Flextronics 4,9 miljoen euro terug eist. "De investeerders zijn misleid. De topmannen van Waegener hadden hen een orderboek voorgelegd van 125 miljoen euro. Voor 520 toestellen. Maar dat bleek achteraf vals te zijn."





Beroepsverbod

Een andere investeerder eist 4 miljoen euro terug. Naast de schadeclaim van 8,9 miljoen euro van de twee burgerlijke partijen, vorderde het openbaar ministerie ook een verbeurdverklaring van 8,3 miljoen euro voor vermeende witwaspraktijken. Beide topmannen riskeren naast een gevangenisstraf ook een beroepsverbod van 10 jaar. De geldboete van 12.000 euro die werd gevorderd, is wellicht het minste van hun zorgen. "Grote bedragen verdwenen al dan niet via een omweg in de zakken van de twee beklaagden", verduidelijkt de aanklager. "Levi Dewaegenaere heeft intussen een nieuwe vennootschap opgericht. Om een nieuwe start te maken. Ook die boekhouding is opnieuw alarmerend."





Ten onrechte failliet

Wouter Van Loon stuurde zijn kat naar de rechtbank. Levi Dewaegenaere daagde wel op. Hij gaat resoluut voor de vrijspraak. "Het onderzoek om de machine op punt te stellen, duurde langer dan verwacht. In het begin heeft hij er veel eigen geld in gestoken. Zo is al het prijzengeld dat hij bij elkaar had getennist in dit project geïnvesteerd. Pas daarna is hij op zoek gegaan naar bijkomende investeerders. Hij heeft geen geld van het bedrijf in zijn zakken gestopt. Het was het bedrijf dat schulden had bij hem", zegt advocaat Youri Steverlynck.





Nog volgens de advocaten had het project een grote kans op slagen. En dan zouden alle investeerders mee hebben geprofiteerd van dat succes. Maar de rechtbank van koophandel in Turnhout zou in 2012 roet in het eten hebben gegooid. "Waegener werd ten onrechte failliet verklaard. Dat faillissement werd nadien ongedaan gemaakt, maar intussen had het bedrijf vijf maanden stil gelegen. Dat was nefast voor de zoektocht naar investeerders. Toen het Nederlandse Hombeghs Holdings 10 miljoen euro wilde investeren om een doorstart te maken, werd dat geweigerd, opnieuw door de rechtbank van koophandel in Turnhout. Als die doorstart niet was afgekeurd, hadden we hier nu niet voor de rechtbank gestaan."





Inschattingsfout

Volgens meester Bart Spriet was Levi Dewaegenaere niet actief betrokken bij het aantrekken van de investeerders, en was het dus niet hij die de investeerders een rad voor de ogen heeft gedraaid. "Levi heeft maar één fout gemaakt. Door Wouter Van Loon te engageren. Dat was een inschattingsfout die hij niet kon voorzien, maar strafbare fouten heeft hij niet gemaakt", zegt Spriet. "Het document met het orderboek werd opgesteld en aan de investeerders bezorgd door Van Loon. Dat hebben de burgerlijke partijen zelf verklaard. Levi stond enkel in cc."





Ook enkele familieleden van Dewaegenaere riskeren celstraffen tussen 6 en 12 maanden. Voor de beperkte prestaties die ze leverden, factureerden ze 30.000 euro per maand aan Waegener. "Een lid van de personeelsdienst heeft zich eens luidop afgevraagd of er geen 'nul' te veel stond bij de lonen van die werknemers." Ook zij vragen de vrijspraak.





