Topmannen Waegener op meeste punten vrijgesproken 22 februari 2018

02u35 0

Levi Dewaegenaere, de voormalige topman van het medisch technologiebedrijf Waegener uit Beerse, is tot een gevangenisstraf van 10 maanden veroordeeld.





De straf is veel lager dan de 3 jaar cel die door het openbaar ministerie was gevorderd voor valsheid in geschrifte, oplichting, misbruik van vertrouwen en witwaspraktijken. De lagere straf komt er nadat Dewaegenaere grotendeels is vrijgesproken. Zo gaat hij volledig vrijuit voor oplichting. "Behalve voor twee facturen die niet juist zouden zijn, is hij grotendeels vrij gesproken. Twee facturen op een totaal van 62 facturen", zegt zijn advocaat Bart Spriet. "Ik heb altijd gezegddat dit een burgerlijk dossier is, en dat er van oplichting geen sprake was. Ik ben blij dat de rechtbank deze redenering gevolgd heeft."





Zijn rechterhand Wout Van Loon is bij verstek tot 20 maanden cel veroordeeld. Hoewel hij vorige maand zijn kat naar de rechtbank stuurde, is ook hij voor de meeste feiten vrijgesproken. "Hij heeft voor 80% mee geprofiteerd van onze argumentatie", aldus Spriet.





Tegen Van Loon is wel een verbeurdverklaring van 1,1 miljoen euro uitgesproken. (JVN)