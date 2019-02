Theatergezelschap Hoogspanning start met eigen jongerenwerking Bestuurslid Dries Raeymaekers wil met Vonken jongeren podiumervaring geven Toon Verheijen

17 februari 2019

09u08 0 Beerse Dries Raeymaekers en Frank Wilmsen zijn binnen het amateurgezelschap Hoogspanning gestart met de nieuwe jongerenwerking ‘Vonken’. Een tiental jongeren heeft zich al aangemeld en heeft ondertussen zelfs al een eerste keer op de planken gestaan. “Het is wel de bedoeling dat we blijven bestaan”, aldus Dries Raeymaekers.

Vlaanderen telt tientallen zoniet honderden amateurtoneelgezelschappen die er telkens toch in slagen de zalen vol te krijgen voor hun opvoeringen. Toneelspelen leeft dus wel in Vlaanderen, maar toch is specifiek voor jongeren maar een beperkt aanbod. Maar kijk, in Beerse bestaat sinds kort Vonken. Een gezelschap opgericht onder de vleugels van het gekende Hoogspanning. Initiatiefnemer is Dries Raeymaekers. “Ik startte jaren geleden met een theaterwerking binnen de schoolmuren van Maris Stella in Malle”, vertelt Dries. “Toen onze school startte met een kunstenrichting, viel dat weg maar voelde ik toch dat ik wat op mijn honger bleef zitten. Ondertussen speelde ik zelf al wat jaren toneel bij Hoogspanning en heb ik de vraag gesteld. Ze aarzelden niet en zeiden meteen ja.”

Beerse Blijvende werking

Dries kreeg van het bestuur min of meer een carte blanche om de jongerenwerking op te starten. Dries schreef meteen zelf een eerste productie en ging op zoek naar jongeren die een passie hebben voor toneelspelen. Een tiental jongeren tussen 12 en 16 jaar heeft zich nu al aangesloten. “Het is wel de bedoeling dat het niet bij deze eenmalige productie blijft en dat we een vast kader gaan vormen”, vertelt Dries. “De verdere uitwerking is het eerste puntje op de volgende vergadering (lacht). Het kan alleen maar groeien. Heel wat jongeren hebben echt wel interesse in theater, maar veel keuze hebben ze niet. Dan moet je al naar Turnhout of Antwerpen. En alleen theaterlessen volgen zonder ooit echt voor publiek te mogen optreden: dat is het toch ook niet.”

Beerse Nooit Naar Nergens

Voor Vonken is de kop eraf. Zaterdag hadden ze een eerste opvoering van Nooit Naar Nergens. Dries heeft in het stuk een soort van dubbele bodem proberen te steken. “Dubbel in die zien dat de opvoering voor kinderen gewoon een sprookje lijkt over tien dieren in een bos die vanalles meemaken. Ze feesten, ze maken ruzie, ze spelen. Voor de volwassenen is het een misschien wel confronterend verhaal over dementie. Dat willen we met onze stukken ook proberen: opvoeringen voor jong en oud maken. Dankzij de know-how op gebied van decorbouw, kostuumontwerp, licht en geluidstechnici van Hoogspanning hebben we alvast een goeie start gehad.”

Kaarten zijn beperkt en te bestellen via hoogspanning@skynet.be. De voorstellingen vinden nog plaats op 20 en 23 februari om 19.30 uur en op 24 februari om 13.30u in ’t LoKaaL aan de Lage Heide 5/1 in Beerse. Tickets kosten 8 euro.