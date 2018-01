Te veel lood in water basisschool 23 januari 2018

Twee van de vijf staalnames die Pidpa afgelopen week uitvoerde op vraag van de gemeente in de basisschool in de Albertstraat, blijken ook verhoogde waarden van lood te bevatten. In de twee gevallen werd de norm van 10 microgram overschreden. Eerder bleek dat ook al het geval te zijn in de kleuterschool. Vorige week werd al beslist om daarom het leidingwater niet meer voor consumptie te gebruiken. In de plaats werden drinkfonteintjes geplaatst en wordt alleen nog water in flessen gebruikt. "We gaan die maatregelen behouden en we bekijken nu wel verdere stappen we moeten ondernemen", vertelt schepen van Onderwijs Hans Cornelis. "We hebben aan Pidpa ook gevraagd om zo snel mogelijk al onze schoolgebouwen te controleren. Ook de andere scholen die niet onder onze bevoegdheid vallen, hebben we op de hoogte gebracht en geadviseerd om staalnames te laten doen." (VTT)