Stakingspiketten bij Janssen Pharmaceutica in Beerse en De Ster in Hoogstraten Toon Verheijen

13 februari 2019

07u04 2 Beerse De nationale staking laat zich vandaag ook voelen in heel wat grote bedrijven in de Kempen. Zo staan er onder meer piketten bij Janssen Pharmaceutica in Beerse en bij De Ster in Hoogstraten.

“Eén van de belangrijkste redenen voor deze actie is loon: de beperking op de mogelijke loonsverhoging door de loonwet en de druk van de werkgevers om de automatische indexering van de lonen af te schaffen”, klinkt het bij ACV.

Ook bij Janssen blijkt dat het geval. “Wij betuigen onze solidariteit want het kan misschien gek klinken, maar ook bij Janssen werken ook contractfirma’s waarvan de mensen ook aan de laagste lonen moeten werken”, zegt Luc Van Der Schoot van ACV. “Zij verdienen ook respect. Wij informeren gewoon de mensen en laten iedereen binnen die wil werken. We merken wel dat bij de productie, waar toch 800 mensen werken, zo’n tachtig procent zich achter de actie zet.”

Bij De Ster in Hoogstraten staat ook een piket, maar daar wil niemand over de situatie spreken. De Ster telt zo’n 360 werknemers en zou ook nog steeds werk zoeken. Het bedrijf kan gerekend worden tot de chemische sector en ook in de sector zijn de eisen dezelfde. In een twintigtal bedrijven in de Kempen wordt er gestaakt. “De winsten stijgen, maar slechts een klein deel van de koek komt bij de werknemers”, zegt Peter Goris van ACV. “Concreet eisen wij ook een loonopslzg van 1,5 tot 2 procent in plaats van 0,8.”