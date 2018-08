Stad Worst mikt op 15.000 feestvierders 08 augustus 2018

De organisatie van de 49ste Worstenfeesten in Vlimmeren pakt dit jaar uit met een extra feestdag om 250 jaar Stad Worst te vieren.





"De eerste dag, op 15 augustus, proberen we het wereldrecord te vestigen", vertelt Luc Dockx. "We willen de langst rijdende fietsenketting maken met 1.500 deelnemers die een ketting vormen van Wechelderzande tot Vlimmeren.





Het huidige wereldrecord staat op 1.186 deelnemers tussen Dhaka en Bangladesh." Diezelfde avond staan ook Gene Thomas, Mama's Jasje en Barbara Dex op het podium. Donderdag is het dan even rustdag, waarna op vrijdag De Kreuners voor de sfeer moeten zorgen.





Op zaterdag is het dan de veertiende editie van de Kinderkoers en een optreden van de Ghostrockers. 's Avonds staat het 44ste Gemeentespel op de agenda en een optreden van de Soulbrothers. Afsluiter op zondag is de 63ste Kleinvelokeskoers en een afsluitend optreden van Kraantje Pappie en The Dirty Daddies. (VTT)