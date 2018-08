Stad Worst kijkt nu al uit naar gouden jubileum 20 augustus 2018

De 49ste editie van de Worstenfeesten lokte afgelopen dagen weer zo'n 15.000 bezoekers naar de Stad Worst. Afgelopen donderdag slaagde de proloog met de wereldrecordpoging langst rijdende fietsketting. Er waren liefst 1.921 deelnemers. Vrijdag was er dan het uitverkochte concert van de Kreuners en afgelopen weekend vooral veel worst, bier én uiteraard de kinder- en grote kleinvelokeskoers. "We hebben er weer van genoten", vertelt Luc Dockx. "Nu denken we vooral: laten we het volgend jaar rustig aan doen op vlak van de wereldrecordpoging. Want daar kruipt tijd in. Maar volgend jaar zitten we met een jubileumeditie, dus dan moeten we wel met iets uitpakken zeker?"





(VTT)