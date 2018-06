Stad geeft positief advies voor twee windmolens 16 juni 2018

02u43 0

De firma W-kracht heeft een positief advies gekregen van de gemeente om twee windmolens te bouwen op het industrieterrein Beerse-Zuid. Het bedrijf heeft al enkele jaren plannen. In 2015 werd er nog een vergunning voor vijf windmolens aangevraagd, maar dat kreeg meteen een njet van het gemeentebestuur. "Na overleg met de adviesinstanties heeft W-kracht een nieuwe aanvraag opgemaakt voor twee windmolens", zegt burgemeester Marc Smans (N-VA). "Het openbaar onderzoek voor die omgevingsvergunningsaanvraag liep van 3 mei tot 1 juni. Tijdens dat openbaar onderzoek ontvingen we twintig individuele bezwaarschriften, vijf digitale bezwaarschriften en een collectief bezwaarschrift met in totaal 1.021 handtekeningen. Die bezwaarschriften zijn door de gemeente overgemaakt aan de provincie die het dossier verder behandelt." Het advies van de gemeente is ook voorwaardelijk positief. Er moet een extra veiligheidsstudie van de windmolen in de Industrieweg komen en de burgers moeten mee kunnen participeren. Een definitieve beslissing valt eind augustus waarschijnlijk. (VTT)