School en turnkring onder één dak

HAL VAN 700.000 EURO KLAAR TEGEN 1 SEPTEMBER 2019 TOON VERHEIJEN

18 mei 2018

Beerse De gemeente Beerse en turnkring Olympia

investeren samen zo'n 700.000 euro in een gloednieuwe turnzaal in de Albertstraat. De hal wordt op het terrein van de bassisschool





gebouwd, waardoor ook de leerlingen er kunnen sporten. Volgend schooljaar moet de hal al gebruikt kunnen





worden.





Zowel de school als Turnkring Olympia zochten een nieuwe locatie om te kunnen sporten. Daarom sloegen ze de handen in elkaar. Voor de bouw van de polyvalente zaal is een bedrag in de begroting 2018 ingeschreven van 655.000 euro", zegt schepen van Onderwijs Hans Cornelis (N-VA). "We dragen als gemeente én vereniging samen de kosten. Tijdens de schooluren is het aan de leerlingen en daarna is Olympia de primaire gebruiker. We gaan wel bekijken of er nog uren overblijven en hoe we die invullen."





We hopen de hal volgend schooljaar al te kunnen openen." Turnkring Olympia investeert een aanzienlijk bedrag en zal ze zich verder kunnen ontplooien in de nieuwe turnzaal. De meer dan 400 leden van de club staan te popelen om een start te nemen en hun geliefde sport na de schooluren verder te beoefenen.





Aannemer Artez bvba uit Hoogstraten die in staat voor de bouw van de nieuwe turnzaal op de site van de basisschool Albertstraat." Het bouwproject is een combinatie van prefab staal-betonbouw waardoor de vele materialen op voorhand in het atelier worden klaargemaakt zodat de bouwplaats en schoolomgeving zo min mogelijk belast worden", zegt zaakvoerder Paul Van Gils.





De sporthal zal ook veel gebruikt worden door de kleuters en leerlingen van de basisschool Albertstraat (BAB) Basisschool Albertstraat had al een turnzaaltje maar die werd overdag volledig ingenomen door de lagere school.





"Daardoor kregen de kleuters bewegingsopvoeding en turnen in de speelzaal. Met de nieuwe turnzaal kunnen dus zowel de kleuters als de lagere schoolkinderen naar hartenlust sporten in een accommodatie die daarvoor uitgerust is", zegt directrice Christine Driesen. "Onze kleuters en leerlingen zijn overigens héél nieuwsgierig. Ze gaan geregeld naar de bouw kijken."





Enkele maanden geleden werd in de waterleiding van de school een verhoogde loodconcentratie gemeten. Sindsdien drinken de leerlingen enkel nog fleswater of uit een drinkfontein.





"Er zijn vrij duidelijke technische bepalingen gebeurd en we hebben al filtersystemen bekeken", zegt schepen Hans Cornelis. "Voorlopig blijven alle maatregelen gelden tot we zeker weten hoe we het probleem gaan aanpakken. Er is zeker geen verdere vervuiling vastgesteld, ook niet in onze andere scholen."