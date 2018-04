Schimmel teistert gemeentehuis GELIJKVLOERS ONTOEGANKELIJK VERKLAARD WEGENS GEZONDHEIDSRISICO'S TOON VERHEIJEN

26 april 2018

02u35 0 Beerse Het volledige gelijkvloers van het huidige gemeentehuis van Beerse is ontoegankelijk verklaard door een extreme schimmelvorming. Alle diensten moesten noodgedwongen verhuizen.

Bezoekers aan het gemeentehuis, dat als het van de huidige bestuursploeg afhangt niet heel lang meer dienst zal doen, kunnen voortaan niets meer vinden op het gelijkvloers. Na nieuwe onderzoeken en metingen door een onafhankelijk controle-organisme in opdracht van IDEWE werd het volledige gelijkvloers als ongezond bestempeld door soms extreme vormen van schimmelvorming. Verschillende personeelsleden hadden de voorbije maanden ook opnieuw last van de ademhaling. "En ook voor bezoekers was het niet meer gezond", zegt burgemeester Marc Smans (N-VA). "Daarom hebben we beslist om toch maar in te grijpen. We hebben alle diensten verhuisd. We wilden geen enkel risico nemen. De reden is waarschijnlijk omdat het een oud gebouw is en het nog gewoon 'in de zavel' gezet is. Daardoor komt er gemakkelijker vocht naar boven."





Stoelendans

Het onthaal en de diensten Burgerzaken, Omgeving, Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang en de dienst Wonen van de Stadsregio Turnhout zitten allemaal op de eerste verdieping. Financiën, ICT en Aankoop zijn ondergebracht in het Sociaal Huis in de Gasthuisstraat. "We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe vorm van dienstverlening én de integratie van OCMW en gemeente nu al uit te proberen", zegt burgemeester Marc Smans. "Bezoekers worden nu voortaan meteen naar de eerste verdieping geleid via de trap of met de lift. Boven voorzien we dan een aangepast onthaal. We zorgen ook voor de nodige bewegwijzering."





Her en der werd al beweerd dat de schimmel de huidige bewindsploeg goed uitkomt. Momenteel ligt de bouwaanvraag voor een fel gecontesteerd nieuw administratief centrum ter goedkeuring voor bij de provincie nadat recent het openbaar onderzoek afliep. Dat project heeft al voor heel wat commotie gezorgd. "Het is nog niet helemaal duidelijk wat we nu gaan doen. Als onze diensten uiteindelijk niet terugkeren als het nieuwe gemeentehuis er komt, dan zullen we met Van Roey - die het gebouw dan overneemt - afspraken moeten maken. Daarover kunnen we nu nog geen uitlatingen doen."





Tegen de bouw van het nieuwe administratieve centrum in het park Tempelhof werden meer dan 700 bezwaarschriften ingediend. Het is nu aan de provincie om eventueel een bouwvergunning te verlenen. Het actiecomité Hart voor het Park kondigde eerder al aan om alle juridische middelen te gebruiken om de bouw tegen te houden.