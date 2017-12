Schade aan raam 02u45 0

De lokale politie kreeg zondag rond 16.30 uur een melding van een inbraak in de Ganzenstraat. Een buur had een openstaand raam opgemerkt. Hij stelde vast dat er inbraakschade was aan de achterzijde van de woning. De precieze buit is niet bekend, want de bewoners zijn op vakantie. (WDH)