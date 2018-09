Rode Beuk maakt kans op titel 'boom van het jaar' 06 september 2018

De 150 jaar oude rode beuk in het park Tempelhof maakt kans om verkozen te worden tot boom van het jaar 2018. De boom uit Beerse is voorgedragen door het actiecomité Hart voor het Park dat tegen de bouw van het nieuwe gemeentehuis is gekant. Ze vrezen voor het voortbestaan van de boom als de werken zouden starten. De gemeente heeft echter al beloofd alle mogelijke maatregelen te nemen om de boom in leven te houden. De aannemer trekt daar zelfs 50.000 euro voor uit. Stemmen kan nog tot 10 oktober op www.boomvanhetjaar.be. Tijdens de Week van het Bos wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnende boom mag volgend jaar meedoen in de Europese wedstrijd. (VTT/