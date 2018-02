Rioleringswerken Kapelstraat starten in najaar 22 februari 2018

De gemeente Beerse start eind dit jaar nog met een groot rioleringsproject in de Kapelstraat, Schransdriesstraat, Vinkenpad, Pastoor Mensaertstraat en de Mesenstraat. De bestaande riolering wordt er vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Tegelijkertijd maakt de gemeente er van gebruik om het kruispunt van de Kapelstraat en de Schransdriesstraat veiliger te maken. In de betrokken straten zal ook het wegdek vernieuwd worden. De nutsmaatschappijen starten vermoedelijk in mei al met de voorbereidende werken. De aannemer, die nog aangeduid moet worden, zal dan in november starten. De werken worden verdeeld in zes fasen. Fase 1 start aan het kruispunt Kapelstraat-Schransdriesstraat tot aan de Molenvloed. Daarna volgt fase met tussen Molenvloed en de Larenstraat. Daarna volgen nog Larenstraat-Houtseweg, Schransdriesstraat-Pastoor Mensaertstraat, Pastoor Mensaertstraat-kruispunt Schransdriesstraat/Houtseweg en dan de Houtseweg tot brug 6. (VTT)