Renovatiewerken kleedkamers voetbal gestart 10 augustus 2018

Een aannemer is gestart met renovatiewerken aan de kleedkamers en sanitair van Vlimmeren Sport in het sportpark Leetereind. Ook de technische installatie wordt helemaal vernieuwd. Ook de voetbalvelden worden nog aangepakt. Schepen van sport Hans Cornelis (N-VA): "Het was echt nodig dat de kleedkamers en het sanitair vernieuwd werden. We houden bij de renovatie ook rekening met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers." (VTT)