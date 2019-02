Protest tegen windmolens op Den Hout Toon Verheijen

01 februari 2019

18u29 0

Een groep buurtbewoners zakte donderdagavond af naar de gemeenteraad om er te protesteren tegen de mogelijke komst van twee windmolens op het bedrijfsterrein van Wienerberger. Dat bedrijf plant samen met energieleverancier Eneco de bouw van twee windmolens aan Den Hout. De twee molens op een hoogte van tweehonderd meter hoog. Nog vooraleer er een officiële bouwaanvraag is ingediend, trekken de buurtbewoners al ten strijde. “Volgens de eerste plannen staat een van de molens op zo’n driehonderd meter van de eerste bewoning. Bovendien hebben we het vermoeden dat dit nog maar het begin is en dat er nog molens gaan volgen eens deze zijn goedgekeurd. We stappen bewust nu al naar de gemeente om hen duidelijk te maken dat we tegen de plannen zijn.” Het actiecomité is al gestart met een petitie en verzamelde meer dan 400 handtekeningen. De gemeente zegt zelf voorlopig weinig te kunnen doen en wacht het dossier af. Het moet daarna enkel een advies geven. Het is de provincie die over de vergunning moet beslissen.