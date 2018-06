Proefproject in schoolomgeving Triangel 28 juni 2018

02u56 0

De gemeente Beerse gaat dit najaar een proefproject opstarten in de schoolomgeving van basisschool Triangel. De omgeving van de school zal omgevormd worden tot een schoolstraat. Het principe van een schoolstraat is dat er telkens bij het begin en het einde van de schooltijd, gedurende een half uur een autovrije situatie wordt gecreëerd aan de schoolpoort. "Concreet betekent dit dat we een hele reeks van maatregelen gaan nemen", zeggen de schepenen Hans Cornelis (N-VA) en Dirk Proost (BEERSEPlus). "De Hoogstraat wordt vanaf de Kerkstraat tot aan de Heidijk verkeersvrij gemaakt. Hetzelfde geldt voor de Dorpstraat vanaf de Deken Verhulststraat. Op de parking van het parochiecentrum zal enkelrichting ingevoerd worden. Inrijden kan via de Heidijk. Met het zicht op de kerk kan je dan rechts oprijden en links wegrijden. Er geldt dan ook een stilstaan- en parkeerverbod in de Deken Verhulststraat vanaf de Dorpstraat tot kort na de bocht om de parking over Vlimmerlee meer te promoten en een veiligere fietsroute te creëren." De proefperiode start medio september en zal een maand duren. (VTT)