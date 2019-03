Politie treft zwaar gehavende auto aan in Vaartstraat Wouter Demuynck

09 maart 2019

23u53 0 Beerse Een interventieploeg van politie regio Turnhout trof zaterdagmiddag een zwaar beschadigde auto in de Vaartstraat in Beerse aan. Vermoedelijk is het voertuig in de vroege ochtend betrokken geraakt bij één of een aantal aanrijdingen. De politie is op zoek naar personen die door de aanrijdingen schade hebben geleden.

Het is voorlopig nog een raadsel waartegen de auto is gereden. ANPR-camera’s van de politie hebben het voertuig zaterdagochtend om 5.53 uur voor het laatst gespot in de Sint-Corneliusstraat in Beerse. Het lijkt erop dat het voertuig toen nog geen schade vertoonde. De auto, een donkerkleurige Mercedes, is dus meer dan waarschijnlijk na 5.53 uur en tussen de Sint-Corneliusstraat en de Vaartstraat in Beerse nog betrokken geraakt bij één of meerdere aanrijdingen.

Wie schade heeft geleden of verdere informatie heeft, kan de politie contacteren door te bellen naar 0800/25.101 (optie 1) of te mailen naar opsporingen@politieregioturnhout.be.