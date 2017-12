Politie schiet op auto met kinderen BESTUURSTER RAMT COMBI EN TRACHT AGENTEN AAN TE RIJDEN WOUTER DEMUYNCK

02u30 0 Vanderveken De gehavende auto van de Britse bestuurster is in beslag genomen. De combi van de politie liep lichte schade op. Beerse De politie Noorderkempen heeft zondagmiddag een twintigjarige Britse bestuurster opgepak. De vrouw is gevlucht voor een controle, ramde een combi en probeerde op de agenten in te rijden. De politie heeft het vuur geopend op haar wagen. Daarin zaten ook het dertienjarige nichtje van de bestuurster en het tweejarige zoontje van de vrouw. De Britse zit in de cel. Niemand raakte gewond.

Zondag rond 12.15 uur merkte een ploeg van de zone Noorderkempen in de Klinketstraat in Wortel een voertuig op, een Volvo met Britse nummerplaat, waarvan de bestuurster een zenuwachtige indruk maakte. "De politie maakte rechtsomkeer om het voertuig te controleren, maar daarop nam de bestuurster met hoge snelheid de vlucht", vertelt parketwoordvoerster Nele Poelmans. "Tijdens de achtervolging probeerde de politie meermaals het voertuig tot stilstand te brengen, maar de bestuurster van het voertuig ramde de combi opzettelijk."





Ter hoogte van Merksplas deed zich een botsing voor tussen de vluchtende auto en de combi, maar de vrouw reed toch door. De dolle rit ging vervolgens verder in de richting van Beerse. In de Herfststraat miste de bestuurster een bocht en knalde zij tegen de tuinomheining van een woning. Toen de politie de inzittenden uit de auto wilde halen, trachtte de vrouw op de agenten in te rijden. De agenten openden het vuur en mikten op de banden van de auto. Toch kon de vrouw weer ontkomen. Enkele honderden meters verder, in de Bareelstraat, kwam de wagen tot stilstand toen de bestuurster zich had vastgereden op een zanderig terrein.





De kaart toont de vluchtroute van de Britse vrouw.

Onverzekerd

De bestuurster, een Britse vrouw van twintig, is meteen opgepakt. Zij had twee kinderen bij zich in de wagen: haar dertienjarige nichtje en haar zoontje van twee. Volgens het parket van Antwerpen, afdeling Turnhout, blijkt uit het onderzoek dat de vrouw met een onverzekerd voertuig reed. Bovendien had de bestuurster geen rijbewijs. Vermoedelijk vluchtte zij daarom voor de politiecontrole. De onderzoeksrechter heeft haar gisteren aangehouden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. Daarbij wordt de auto als wapen beschouwd. Komende vrijdag moet de verdachte wellicht voor de raadkamer in Turnhout verschijnen. Ook het nichtje van de vrouw heeft de politie meegenomen. Dat gebeurde volgens het parket om het meisje een verklaring te laten afleggen. Het gerecht legt het meisje evenwel geen feiten ten laste. Zij mocht na haar verhoor terugkeren naar de rest van de familie. Het drietal zou in een vakantieverblijf in de buurt logeren om de feestdagen door te brengen. De twee kinderen krijgen daar nu opvang van andere familieleden.