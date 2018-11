Politie Regio Turnhout vaardigt twee inspecteurs af voor EK marathon in Dublin Toon Verheijen

09 november 2018

10u31 0 Beerse Twee inspecteurs van de Politie Regio Turnhout hebben onlangs deelgenomen aan het EK Marathon in Dublin. Ze maakten beiden deel uit van het zeskoppige team van politiemannen die werden geselecteerd voor België.

Nick Smans en Ben Benhaddou werken beiden voor de Politie Regio Turnhout. Samen met 20.000 andere sportievelingen namen ze eind oktober deel aan het EK marathon van Dublin. Ze werden door de Belgische Politie Sportbond uitgekozen samen met vier andere Belgische politiemensen om ons land te vertegenwoordigen. Er deden in totaal 200 agenten uit heel Europa mee. “En we hebben hem allebei uitgelopen”, lachen Nick Smans en Ben Benhaddou. Nick liep de marathon uit in 2 uur en 52 minuten. Twee weken eerder had hij ook al de marathon van Eindhoven gelopen in een tijd van 2 uur en 56 minuten. Nick werd pas in extremis opgeroepen omdat een andere politieman was uitgevallen.

Ben Benhaddou liep in Dublin een tijd van 3 uur en 15 minuten. “Een beetje een tegenvaller, maar ik kom net terug uit blessure. Normaal loop ik onder de 3 uur. Maar ik was al blij dat ze me toch geselecteerd hadden. Gelukkig had ik in het voorjaar enkele goede wedstrijden gelopen.” Ben Benhaddou kan gerust de sportiefste agent van het korps genoemd worden. Hij liep in het verleden al heel wat loopwedstrijden en nam ook ooit deel aan de World Police & Fire Games. “Ik ben nu 47 jaar en blij dat ik nog mee kan. Ik hoop nu over vier jaar nog zeker de marathon van Eindhoven te mogen en kunnen lopen. Dat is vlakbij de deur. Bijna een thuiswedstrijd (lacht).”