Partnergeweld tijdens elektronisch toezicht: 120 uur werkstraf Jef Van Nooten

12 maart 2019

16u26 0 Beerse Een 45-jarige man uit Beerse moet van de rechter 120 uren de handen uit de mouwen steken nadat hij zijn echtgenote een pak rammel gaf. Het partnergeweld deed zich op 14 maart 2018 voor in de woning van het koppel.

J.G. was op dat moment nog maar enkele maanden ‘vrij’ uit de gevangenis. Hij had 6 jaar in de gevangenis gezeten, maar mocht de rest van zijn straf thuis uitzitten via elektronisch toezicht. In een dronken bui sloegen zijn stoppen door tijdens een ruzie met zijn vrouw. Hij gaf haar verscheidene vuistslagen in het gezicht. Het gezicht van het slachtoffer was gezwollen en ze had rode striemen in haar nek. Ze was twee weken werkonbekwaam. Het echtpaar heeft zich nadien verzoend en is nog steeds getrouwd. Waarschijnlijk is de rechter mede daardoor niet ingegaan op de vordering van het parket om de man een effectieve gevangenisstraf van 12 maanden te geven.