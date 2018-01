Park wordt duizend vierkante meter groter 31 januari 2018

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de grondruil van twee percelen grond in de Bisschopslaan ter hoogte van nummer 9. Door die grondenruil krijgt de gemeente zo'n duizend vierkante meter extra voor het vergroten van het park. De ruil zorgt er ook voor dat het overstromingsgevoelig gebied aan het park gevrijwaard wordt van mogelijke bebouwing. De gemeente houdt er ook nog een 9.000 euro aan over.





Op de hoek van de Bisschopslaan, naast Huize Bastijns, kunnen nu veertien meergezinswoningen komen, want door de grondenruil kan het perceel optimaler benut worden. Het gebouw wordt voorzien in vier bouwlagen met plat dak, een ondergrondse garage en zonder bijgebouwen. (VTT)