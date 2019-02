Opnieuw inbraak in containerpark JVN

25 februari 2019

Het containerpark aan Oosteneinde in Beerse kreeg in de nacht van zondag op maandag nog maar eens inbrekers over de vloer. Onbekenden knipten een gat in de omheining om op het recyclagepark te geraken. Het is niet duidelijk welke buit de daders precies gemaakt hebben. Het containerpark in Beerse werd in het verleden al vaak geviseerd door dieven.