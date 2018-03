Openbaar onderzoek nieuw gemeentehuis 15 maart 2018

02u54 0

Het openbaar onderzoek naar de bouw van het nieuwe dienstverleningscentrum (lees gemeentehuis) in Beerse is gisteren gestart. Het loopt nog tot 12 april. Tot die tijd kan iedereen het dossier gaan inkijken of bekijken via www.omgevingsloketvlaanderen.be. Het projectnummer is 2018007345. De plannen zelf zijn via het omgevingsloket beperkt zichtbaar omwille van de auteursrechtelijke bescherming.





Je kan de volledige aanvraag ook inkijken op het gemeentehuis tijdens de openingsuren. (VTT)