Ook lagere school op flessenwater gezet UIT VOORZORG NA NIEUWS OVER LOOD IN WATER KLEUTERSCHOOL TOON VERHEIJEN

02u30 0 Ton Wiggenraad Kinderen in de rij om een bekertje water uit de waterkoeler te nemen. Beerse Na de kleuters eerder deze week is het nu ook de leerlingen en het personeel van de lagere school verboden nog water te drinken van de leiding. De gemeente en directie namen die beslissing uit voorzorg nadat eerder bleek dat het loodgehalte in de waterleidingen in de kleuterschool te hoog ligt. Er zijn geen preventieve bloedstaalnames gepland bij leerlingen en leerkrachten.

"We hebben na het nieuws over het verhoogde loodgehalte in de kleuterschool ook staalnames laten uitvoeren in de lagere school", vertelt directrice Christine Driesen. "Die resultaten verwachten we een van de komende dagen. Maar voor alle zekerheid hebben we daar dezelfde maatregelen getroffen als op de kleuterschool. Het kraantjeswater mag niét meer geconsumeerd worden." De brouwer die de school belevert, draaide de voorbije dagen dan ook overuren.





Ton Wiggenraad De lagere school in de Albertstraat.

Aftappunt

"We hebben Pidpa ook gevraagd een aftappunt te plaatsen aan de voorkant van de school, want daar is er geen probleem met het loodgehalte. De vervuiling treedt pas op ergens in de binnenleiding."





De verhoogde loodconcentraties kwamen eerder toevallig aan het licht na een controle van Pidpa. Nadat de watermaatschappij al in 2013 haar waterleidingnet loodvrij had gemaakt, kreeg het de opdracht ook de binnenleiding in gebouwen te controleren aan de hand van staalnames. "Dat gebeurt dan in eerste instantie bij de kwetsbare groepen als scholen, crèches of ziekenhuizen", zegt Alain T'Syen." In héél Vlaanderen waren er in 2016 zo'n 230 meldingen van verhoogde concentraties. "Maar dan nog moet er eerst onderzocht worden wat de oorzaak is. Uiteindelijk waren er zo'n 150 gevallen waar het inderdaad aan de loden waterleiding lag." De norm voor lood in water ligt op 10 microgram. In de school in Beerse was dat één keer 100 en één keer 80. "Er zijn al hogere overschrijdingen geweest, maar elke meting die over de norm gaat, moet serieus behandeld worden. Alles wat te veel is, is te veel."





Ton Wiggenraad DIRECTRICE CHRISTINE DRIESEN

Geen paniek

Bij de ouders van de kinderen op school, lijkt er voorlopig weinig paniek. "We hebben één e-mailtje gehad", vertelt de directrice. "Misschien dat onze leerkrachten natuurlijk wel individueel worden aangesproken. We zullen de komende dagen alle meldingen verzamelen en dan iedereen hetzelfde antwoord bezorgen. Het is in elk geval niet zo dat er preventief bloedstaalnames gaan gebeuren. We hebben de voorbije jaren tenslotte nooit klachten gehad."





Volgens toxicoloog Jan Tytgat, verbonden aan de KU Leuven, kan te veel lood opnemen op lange termijn wel gevolgen hebben. "Wie één keer een glaasje water met te veel lood uit de kraan gedronken heeft, wordt niet ziek. Maar als het heel vaak gebeurt, dan krijg je last met je bloed. Te veel lood zorgt voor bloedarmoede. Dat verstoort de opname van zuurstof. Bij kinderen en zwangere vrouwen is het extra gevaarlijk. Wie echt te veel lood binnenkrijgt, kan zelfs last krijgen van een vervette lever of problemen met het zenuwstelsel."





Wat er nu concreet moet gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. "We moeten eerst exact weten waar de vervuiling vandaan komt", zegt onderwijsschepen Hans Cornelis (N-VA). "Gaat het om héél de binnenleiding of alleen maar een klein deeltje ? Dat gaan we met onze specialisten nu bekijken. We gaan ook onze patrimoniumlijst bekijken van gebouwen die nog min of meer intensief gebruikt worden en dan gaan we daar ook metingen laten uitvoeren. Als nu moest blijken dat er aan de waterleiding van de school toch iets moet gebeuren, dan bekijken we ook of dat samen met de heraanleg van de speelplaats kan of samen met de bouw van de nieuwe turnzaal. Hopelijk valt het mee."