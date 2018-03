Noord-Ierse vrouw krijgt twintig maanden cel na dolle autorit 28 maart 2018

02u31 0

De 20-jarige Mary H. uit Belfast heeft van de rechter in Turnhout een celstraf van twintig maanden gekregen waarvan de helft met uitstel. Op 24 december vorig jaar probeerde ze een politiecontrole te ontvluchten. In een poging haar te doen stoppen, losten de agenten 17 schoten. De baby (2) en een nichtje (13) van de vrouw zaten op dat moment bij haar in de wagen. Ze had kort daarvoor een winkeldiefstal gepleegd. De achtervolging begon in Hoogstraten. Twee agenten wilden een auto met buitenlandse nummerplaat controleren omdat de bestuurster zich zenuwachtig gedroeg. Toen werd gevraagd de sleutels van het contact te halen, vluchtte Mary H. weg. De twintiger reed richting Merksplas en vluchtte verder naar Beerse. Op de Bisschopslaan kon de politie links van haar rijden, maar Mary probeerde de combi te rammen. In de Bareelstraat miste ze een bocht. Ze reed door een omheining en een tuin om terug op de weg te geraken. Eén agent moest opzij springen om niet omver gereden te worden. Pas in de Sint-Corneliusstraat in Beerse kon de vrouw klem worden gereden en overmeesterd. (VTT)