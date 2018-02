Noa (11) doet verhaal van inbraak met strip DOODSBANG VERSTOPT ZE ZICH HALF UUR ONDER HAAR BUREAU JEF VAN NOOTEN

21 februari 2018

02u35 0 Beerse Onder het bureau in haar slaapkamer, verstopt achter twee pamperdozen. Zo heeft de 11-jarige Noa uit Beerse een half uur lang doodsangsten uitgestaan. Ze was alleen thuis toen twee inbrekers het huis van haar ouders binnendrongen. Ze zag hoe één van de

inbrekers op amper één meter van het meisje haar juwelendoosje leegroofde. Om de angst van zich af te schrijven, maakte Noa een stripverhaal.





Noa was op vrijdag 1 december ziek thuis. Haar papa was bij haar, maar om 11.45 uur moest hij even weg om het jongere broertje van Noa van school op te halen.





Een paar minuten na zijn vertrek ging de deurbel. Via een raam zag Noa twee mannen voor de deur staan die ze niet kende. Ze besliste te doen alsof er niemand thuis was. "Maar via datzelfde raam zag ze hoe de onbekende mannen over de poort klommen. Even later hoorde ze gerommel aan de achterdeur", zegt Karolien Van de Moer, advocate van Noa en haar ouders.





Flinchie

Twee jonge inbrekers drongen de woning binnen. Noa vluchtte in paniek naar boven. Samen met haar knuffel Flinchie verstopte ze zich op haar kamer. "Onder haar bureau, achter twee pamperdozen met materiaal in. Vanuit haar schuilplaats hoorde ze hoe de twee inbrekers het hele huis doorzochten, en tot in haar slaapkamer kwamen. Op amper 1 meter van haar doorzocht een inbreker haar juwelendoosje, om het vervolgens kapot te kloppen omdat er te weinig waardevolle spullen in zaten", zegt Van de Moer.





Een half uur nadat Noa zich had moeten verstoppen voor de inbrekers, kwamen haar papa en broertje thuis. Haar vader zag één van de inbrekers uit de garage komen. Hij liep meteen naar binnen en raakte volledig in paniek toen hij zijn dochter nergens vond. Uit schrik dat ze haar zouden ontvoeren, gooide hij zich voor hun vluchtauto. Pas toen hij zag dat Noa niet in de auto zat, liep hij terug naar binnen. Intussen belde hij de nummerplaat van de vluchtauto door naar de politie. De inbrekers werden even later klem gereden op de Steenweg op Gierle in Turnhout. "Noa heeft de angst van haar leven gehad. Ze dacht dat ze haar zouden vermoorden als ze haar zagen. Ze was volledig in shock en heeft uit schrik zelfs in haar broek geplast", besluit haar advocaat.





In een poging de traumatische gebeurtenis te verwerken, besliste Noa om een stripverhaal te maken over de inbraak. Om de angsten letterlijk van haar af te schrijven en tekenen. De 'boeven' in haar strip tonen akelig veel gelijkenissen met de twee verdachten die gisteren terecht stonden voor de rechtbank in Turnhout.





Psycholoog

"Haar veiligheidsgevoel heeft een enorme deuk gekregen", vertelde mama Gitte gisteren aan de rechter. "De 25 minuten doodsangsten die ze heeft moeten doorstaan, leken een eeuwigheid te duren voor haar. Twee maanden heeft ze aan haar strip gewerkt. Af en toe liet ze de strip een paar dagen links liggen. Om alles opnieuw te kunnen verwerken. Soms zat ze uren te kleuren aan tafel, maar soms kon ze maar één prentje doen. Omdat het haar te veel werd. Urenlang heeft ze nagedacht over de kleuren en de details. Haar knuffel neemt ze sindsdien overal met zich mee."





Of het maken van de strip een invloed heeft op het verwerkingsproces van Noa, zal wellicht pas later blijken. Net zoals de rest van het gezin is ze nog in behandeling bij een psycholoog. Want ook voor de papa en het broertje zijn de psychische gevolgen groot. "De emotionele gevolgen van deze inbraak kunnen alleen door tijd geheeld worden", aldus nog mama Gitte. "Het is schrijnend om je kinderen wenend in bed te zien liggen, vol angst dat er weer dieven naar hun slaapkamer komen. Ik kijk met een bang hart de toekomst tegemoet. Ik hoop dat dit geen blijvend trauma wordt."





30 maanden cel

Het openbaar ministerie in Turnhout vorderde gisteren 30 maanden cel tegen Angelo J. (23) en zijn kompaan Micha J. Die laatste beweert slechts 14 jaar oud te zijn, maar een botscan wees uit dat hij meerderjarig is. "Het is hallucinant wat Noa heeft moeten doorstaan. Behalve de inbraak staan ze ook terecht voor gewapende weerspannigheid", zegt openbaar aanklager Inge Delissen. "Tijdens de achtervolging reden ze met hoge snelheid over een fietspad. Ze probeerden een politiecombi in een gracht te rijden."





De advocaten van de Angelo J. en Micha J. hopen op een voorwaardelijke straf. "Ze hebben een inbraak gepleegd. Dat was fout. Maar de wet voorziet geen zwaardere straffen als er iemand in de woning aanwezig is. Als ze Noa gezien hadden, zouden ze meteen vertrokken zijn."





Over twee weken volgt het vonnis. Het stripverhaal van Noa werd voorlopig gedrukt op dertig exemplaren. Eén exemplaar overhandigde ze aan de politie in Turnhout, die de inbrekers vrijwel meteen bij de kraag kon vatten.