Nieuwe hoogspanningskabel tussen Rijkevorsel en Beerse Toon Verheijen

18 maart 2019

14u19 0

Netwerkbeheerder Elia start in april met de aanleg van een hoogspanningskabel van 150 kV tussen Rijkevorsel en Beerse. De kabel komt volledig ondergronds. De kabel komt er door de toename van warmtekrachtkoppelingen en windturbines in de Noorderkempen. De energie die daardoor wordt opgewekt, kan dan via de nieuwe kabel aangesloten worden op het elektriciteitsnet. De werken starten in de Langstraat daarna volgen de Oostmalsesteenweg, Looi, Looiweg, De Parre en de Hoeveweg. Daar moet de kabel dan onder het kanaal doorgetrokken worden naar het Pannenhuispad. Daarna volgen de Vlimmersebaan naar de Zuiderdijk en zo naar Beerse.

De werken zouden eind dit jaar afgerond moeten zijn. Fiets- en voetpaden blijven altijd toegankelijk.