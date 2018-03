Nieuw monument voor verkeersslachtoffers in park 29 maart 2018

In Beerse kan je al op verschillende plaatsen kunstwerken bezichten op het openbaar domein.. Naar aanleiding van het project 'Van Steen tot Beeld' kwamen er zo recent nog vier werken bij. Rond Tempelhof kan je al langer de kunstwerken 'Tanden des Tijds' van Jaak Hillen en 'Anker' en 'Chackles' van Luk Vermeerbergen vinden. Tot nu toe had de gemeente die in bruikleen, maar nu heeft ze die allemaal aangekocht. In de parkomgeving van het nieuw dienstverleningscentrum zal ook een herdenkingsmonument voor verkeersslachtoffers geplaatst worden. Luk Vermeerbergen tekende hiervoor het ontwerp. (VTT)