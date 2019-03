Nieuw dienstencentrum in Park Tempelhof komt er niet. Minister vernietigt omgevingsvergunning Toon Verheijen

06 maart 2019

16u33 0 Beerse De kogel is door de kerk. De bouw van het nieuwe dienstencentrum in park Tempelhof, dat uitgetekend werd in de vorige legislatuur, gaat niet door. Minister Koen Van Den Heuvel heeft de omgevingsvergunning vernietigd. Daarmee halen CDE-Vlim.be, de partij van burgemeester Bart Craane en de actiegroep Hart voor het Park hun slag thuis.

Het plan voor het nieuwe dienstencentrum (NDC) in park Tempelhof stootte al vanaf dag 1 op fel protest. Toch zette de toenmalige bestuursploeg van N-VA en BEERSEplus door. Ze vroeg een omgevingsvergunning aan en kreeg die ook in augustus vorig jaar.

Veel protest

Nadien tekenden echter twaalf buurtbewoners beroep aan, waardoor het dossier ook over de verkiezingen werd getild. Volgens de omwonenden zou onder meer de goede ruimtelijk ordening geschonden worden, de schade aan het groene hart van de gemeente onherroepelijk zijn en zou het dienstencentrum de verkeersdrukte verhogen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 793 bezwaarschriften ingediend met betrekking tot mobiliteitsproblemen, luchtvervuiling en ruimtelijke ordening. “Het advies van het Departement Omgeving voor het aspect ruimte is ongunstig”, klinkt het bij de minister Koen Van Den Heuvel (CD&V). “Het gevelaanzicht betekent een breuk met het straatbeeld. Door de grote uitbreiding in oppervlakte wordt een aanzienlijk deel van het huidig park ingenomen.”

Voorlopige oplossing

Burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) is enerzijds tevreden, maar beseft ook dat er een oplossing moet komen. “Ons standpunt is altijd duidelijk geweest: voor ons kan het niet in het park. Met deze uitspraak is de kan echt wel klein dat het project er komt op die plaats”, aldus Craane.

“We weten niet wat Groep Van Roey zal doen en of zij nog verder willen procederen. Hier zullen de gesprekken van de volgende weken duidelijkheid moeten verschaffen. Wij willen het idee van het nieuwe dienstverleningsconcept wel verderzetten, maar zullen op zoek gaan naar een alternatieve locatie. En ja, we zijn ook bekommerd om het personeel. De huisvesting vandaag is verre van ideaal en dat weegt. Door het feit dat een definitieve oplossing nog wat langer op zich laat wachten, zoeken we een voorlopige oplossing.”

Kritiek

Oppositiepartij N-VA begrijpt de beslissing niet. “Het bestuur heeft nu een enorme verantwoordelijkheid ten opzichte van de belastingbetaler. Er dreigt een miljoenenfactuur als ze de beroepsprocedure niet volgen”, zegt Ben Bols van N-VA.

“Als de gemeente niet in beroep gaat tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen hebben zij niet alles gedaan om het project af te werken. Die voorwaarde staat nochtans in het contract. Aannemer Van Roey kan in dat geval alle gemaakte kosten terugeisen van de gemeente, dus van de belastingbetaler. Wij zijn benieuwd welke oplossing ze nu uit hun hoge hoed zullen toveren voor het gemeentehuis, het OCMW, de politiepost, de bibliotheek, de musea Tempelhof en Jan Vaerten. Die oplossingen moeten binnen de oorspronkelijke voorziene uitgave van het NDC (13,6 miljoen euro, red.) blijven. Lukt dat niet, dan zal de gemeentelijke schuld hoger worden. En dat leidt tot hogere belastingen.”