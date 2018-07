Negentien jubilerende koppels in de bloemetjes gezet 03 juli 2018

02u35 0

De gemeente heeft alle koppels die 50, 60 of 65 jaar getrouwd zijn werden onlangs ontvangen op het gemeentehuis om hen te feliciteren met hun huwelijksverjaardag. In totaal kwamen er negentien koppels opdagen samen met hun kinderen. Een koppel dat 65 jaar getrouwd was, moest helaas afzeggen.





(VTT)