N-VA wil schepen voor dierenwelzijn Toon Verheijen

28 januari 2019

16u40 0 Beerse Oppositiepartij N-VA ijvert voor de invoering van een schepen van Dierenwelzijn. Vooral omdat de gemeente in een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia amper 3,8 op 10 scoort.

Dierenwelzijn is in heel wat Vlaamse gemeenten al een bevoegdheid geworden, maar in de gemeente Beerse is dat voorlopig nog niet het geval. De partij wil de nieuwe bestuursploeg overhalen om het toch in te voeren. “We willen ook dat er een actieplan dierenwelzijn wordt ingevoerd voor de 2019 – 2024 want onze gemeente scoort een onvoldoende op het vlak van dierenwelzijn. Gaia gaf de gemeente een score van 3,8 op 10. In andere gemeenten die wel goed scoren op dierenwelzijn zien we één constante en dat is een schepen voor dierenwelzijn. Heel vaak is die ook nog van de N-VA. Zo scoort Geel bijvoorbeeld 7.8/10 op de test van Gaia” zegt Fractievoorzitter Ben Bols (N-VA)

De tekortkomingen in Beerse zijn onder meer geen dierenpolitie, geen subsidies voor de sterilisatie van huiskatten, geen voederbeleid voor zwerfkatten en dus geen schepen van dierenwelzijn in Beerse.