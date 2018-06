N-VA pakt uit met volledige lijst 28 juni 2018

N-VA Beerse-Vlimmeren is klaar met de lijstvorming voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Alle 25 plaatsen zijn ingevuld. "Spijtig genoeg kunnen we geen 35 kandidaten op de lijst zetten", aldus N-VA-voorzitter Marc Janssen, "Het kostte ons heel wat puzzelwerk om een keuze te maken uit de beschikbare mensen."





Er staan ook twaalf nieuwe namen op de lijst waarvan zes twintigers. Ook een opmerkelijke nieuwe kandidaat is de 87-jarige Ria Sak. De jongste kandidaat is Hanne Lenaerts, zij is 20.





De volledige lijst bestaat naast lijsttrekker en huidig burgemeester Marc Smans uit Sonja Dierckx, Ben Bols, Lili Jansen, Hans Luyckx, Linda Bosch, Nicole Marcelis, Inge Blondeel, Marc Janssen, Nora Versmissen, Werner Oostvogels, Diana Vinck, Levi Meskens, Andrea Arcila, Tom Van der linden, Bart Smans, Hanne Lenaerts, Fons van kerkhove, Roel Daneels, Wesley Mostmans, Cindy Slock, Robin Spaepen, Ria Sak, Hans Cornelis en Simonne Woestenborghs.