N-VA organiseert eigen zwerfvuilactie 27 april 2018

02u40 0

Leden van de N-VA Beerse-Vlimmerenhebben een zwerfvuilactie gehouden. Enkele gemeenteraadsleden, de partijvoorzitter, burgemeester , fractievoorzitter en andere leden gingen op pad om zwerfvuil op te ruimen. "Met grijpers en zakken in de hand vulden we een vijftal zakken met zwervuil uit het dorpscentrum, waarbij voornamelijk sigarettenpeuken, verpakkingsmateriaal en drankblikjes. Met deze actie willen we vooral door zichtbaar te zijn mensen aantonen dat iemand je zwerfvuil moet opkuisen. Door mensen daarvan bewust te maken hopen we in het vervolg minder te moeten opruimen" , zegt Jan Hulselmans.





(VTT)