N-VA haalt opnieuw scherp uit naar CDE-Vlim.be: “Nog maar eens een bocht van 180 graden in dossier Nieuwe Dreef” Toon Verheijen

10 april 2019

20u22 0 Beerse N-VA haalt opnieuw fors uit naar meerderderheidspartij CDE-Vlim.be in het dossier van de Nieuwe Dreef en het weren van zwaar vrachtverkeer uit het centrum en Den Hout. CDE-Vlim.be was altijd voorstander van een parallelweg, terwijl de vorige bestuursploegen N-VA en BEERSE+ kozen voor een opgewaardeerde Nieuwe Dreef. Nu kiest CDE-Vlim.be echter ook voor dat voorstel. “Weer een bocht van 180 graden. Net zoals in het dossier van het NDC.”

Het NDC en de Nieuwe Dreef. Het waren dé twee dossiers die de gemeenteraadsverkiezingen in Beerse beheersten. De vorige bestuursploeg van BEERSE+ en N-VA kozen voor een ontsluiting via de Nieuwe Dreef zelf, tot grote onvrede van de buurtbewoners.

Toenmalige oppositiepartij CDE-Vlim.be pleitte altijd voor de aanleg van een nieuwe parallelweg. Tot het nieuwe college besluit dus: “Het tracé Nieuwe Dreef heeft de meeste voordelen. Enkel wat betreft de impact van de luchtkwaliteit en de toename van verkeersintensiteit voor de bewoners van de Nieuwe Dreef scoort het tracé van de parallelweg beter, maar ook voor deze aspecten blijven de resultaten voor het tracé Nieuwe Dreef ruim binnen de geldende normen. De parallelweg heeft echter ook de meeste nadelen, in het bijzonder voor natuur, landbouw en ruimtebeslag. Daarnaast zou door de bijkomende procedures de oplossingstermijn voor de leefbaarheid van de kernen van Beerse Centrum en Den Hout een aanzienlijke vertraging oplopen.”

Nieuwe weg geen optie

Volgens de nieuwe bestuursploeg hebben heel wat departementen aangegeven dat de nieuwe weg geen optie is. Het belooft wel dat de Nieuwe Dreef heraangelegd zal worden en dat er alsnog maatregelen zullen volgen wanneer blijkt dat er toch te veel vrachtwagens door de straat zullen rijden.

Furieus

Oppositiepartij N-VA reageert furieus. “De vorige ploeg met N-VA en BeersePlus gaf aan om het verkeer langs de Nieuwe Dreef te sturen, de weg op te waarderen en hem opnieuw aan te leggen”, zegt Ben Bols.

“Dat zou immers de snelste oplossing zijn om het zwaar verkeer weg te krijgen uit het centrum van Beerse en Den Hout. Vanuit de oppositie kwam van CDE-Vlim.be en onafhankelijk schepen (nu CDE-Vlim.be) Ingrid van Genechten daarop veel tegenwind. Zo haalde van Genechten de beslissing voor de Nieuwe dreef als de reden aan waarom ze brak met N-VA (en naar CDE-Vlim.be ging). Uiteindelijk blijkt nu dat zowel CDE-Vlim.be als van Genechten de aanpak uitgezet door N-VA en Beerseplus toch onderschrijven. Daarnaast vermeldt het college ook specifiek dat ze in het bestuursakkoord vermeldden dat ze verder willen gaan zonder structurele vertraging. Daardoor is de piste van de parallelweg met dit besluit begraven. Wéér een bocht dus van 180 graden. Eerst besloten ze om voor een Nieuw Dienstencentrum te gaan, waar ze vroeger voor een verbouwing van het gemeentehuis pleiten, nu veranderen ze van mening betreffende de nieuwe dreef. Er blijft niets over van hun verkiezingsbeloften.”