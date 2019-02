N-VA-bestuur breidt uit van 10 naar 33 leden Toon Verheijen

21 februari 2019

18u37 0

N-VA in Beerse heeft Marc Janssen herverkozen als voorzitter. Voormalig burgemeester, Marc Smans neemt de taak van ondervoorzitter op zich. Daarnaast zetelen Ben Bols, Bert Van Mierlo, Fred Van Wauwe, Bart Smans, Diana Vinck, Brenda Van Brabant en Nadine Van den Acker in het dagelijks bestuur.

Het totale bestuur bestaat uit 33 bestuursleden. Dat zijn er 23 meer dan in het vorige bestuur. Voorzitter Marc Janssen is blij dat hij opnieuw het vertrouwen krijgt van de partij. “Vooral de grootte van het bestuur valt op. In veel gemeentes zie je dat een oppositiekuur weegt op het aantal bestuursleden bij ons blijkt het omgekeerde en was het bestuur nooit zo groot. Meer mensen dan ooit blijken gemotiveerd om verder te timmeren aan de verandering in onze gemeente”, aldus de voorzitter.