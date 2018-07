N-VA beschuldigt oppositie van vertragingsmanoeuvre 17 juli 2018

Meerderheidspartij N-VA haat staalhard uit naar oppositiekartel CDE-Vlim.be. Die laatste heeft een bezwaar ingediend tegen het openbaar onderzoek rond enkele sportclubs die nu zonevreemd liggen en waarvoor de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan wil laten opmaken. "Ze willen het dossier vertragen", klinkt het bij N-VA.





Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat is opgemaakt dient om voor de velden aan het Leetereind in vlimmeren, de terreinen van ruiters Sint Quirinus en Sint Lambertus, de gemeentelijke visvijver en de terreinen van Hengelsportvereniging Witven een toekomst te geven. Momenteel liggen die immers zonevreemd en dat hypothekeert de toekomst. CDE-Vlim.be heeft voor één deelaspect van dit dossier een bezwaar ingediend. "We betreuren als fractie dat er een politiek spel gemaakt wordt van dit dossier", zucht fractievoorzitter Ben Bols en schepen Hans Cornelis. "Een dossier waar we jaren voor geijverd hebben en dat broodnodig is om onze clubs de zekerheid te bieden die ze nodig hebben. Zolang de terreinen zonevreemd liggen kunnen de clubs hun terreinen immers ook niet uitbouwen voor hun verschillende sporten. Het beste voorbeeld hiervan is het kunstgrasveld voor Vlimmeren Sport dat de gemeente wil voorzien. Het meest frappante is dat CDE-Vlim.be onze fractie vertraging verweet op dit belangrijke dossier voor onze sportclubs, terwijl nu blijkt dat zij zelf bezwaar hebben ingediend tegen dit dossier."





CDE-Vlim.be is zich van geen kwaad bewust. "Wij willen net zo graag een oplossing. We zijn alleen niet akkoord dat er ruimte voorzien wordt voor bebouwing op een stuk waar wij ijveren voor een parrallelweg voor de ontsluiting van Beerse Zuid. Als daar bebouwing mag komen, kan de weg er nooit komen", aldus Bart Craane. (VTT)





