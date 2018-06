Mooimakers delen 'stoempkespotten' uit 19 juni 2018

02u46 0

De middenstanders van Beerse hebben afgelopen weekend allemaal een 'stoempkespot' gekregen van de vrijwilligers van De Mooimakers. "Tijdens de verschillende zwerfvuilacties die we al hebben gedaan, had ik iedereen al gewaarschuwd dat we niet alleen naar blikjes en dergelijke moeten kijken, maar ook naar kleiner zwerfvuil", zegt initiatiefnemer Jan Hulselmans. "Het viel zowat elke vrijwilliger op dat er overal heel veel sigarettenpeuken liggen.Toen ben ik op het idee gekomen om de 'stoempkespotten' te maken en te verdelen. We hebben voor de actie aangeklopt bij Unizo en die waren meteen bereid mee te doen. De actie is een succes, want er is al vraag naar extra potten. Hopelijk blijven de potten nu ook staan en worden ze effectief gebruikt." (VTT)