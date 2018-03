Meer dan 1.200 kinderen ruimen zwerfvuil 23 maart 2018

De straten in Beerse liggen er sinds maandag weer properder bij. De leerlingen van de verschillende scholen in de gemeente trokken de straat op om zwerfvuil te ruimen. "Kleutertjes zorgden er voor dat hun speelplaats netjes werd opgeruimd. De leerlingen van de lagere scholen gingen de omgeving buiten hun school opruimen", zegt schepen Dirk Proost. "Liefst 1.238 leerlingen trokken de straat op. De leerlingen werden in kleine groepjes verdeeld en begeleid door leerkrachten en (groot)ouders. Drie animatoren verkleed als blikje, klokhuis en peuk zorgden voor extra animatie onderweg."











(JVN)