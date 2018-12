Mc Donald’s plant restaurant langs Antwerpsesteenweg JVN

30 december 2018

Hamburgerketen Mc Donalds heeft plannen om een filiaal te openen langs de Antwerpsesteenweg in Beerse. De keten diende een aanvraag in voor de bouw een restaurant op de hoek met de Heibergstraat. Dat perceel ligt er al enkele jaren verlaten bij sinds de sluiting van een fruit- en groentewinkel die er gevestigd was. De opening van een restaurant zou er gepaard gaan met vijftig nieuwe jobs. Het gemeentebestuur staat niet weigerachtig tegenover de plannen, maar heeft nog geen vergunning afgeleverd. De gemeente wil eerst een mobiliteitsstudie laten uitvoeren om de effecten van een Mc Donalds-restaurant te onderzoeken op de toename van het verkeer.