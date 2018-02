Mattheüspassie in Sint-Lambertuskerk 20 februari 2018

Liefhebbers van de Mattheüspassie van Bach kunnen op 18 maart naar de Sint-Lambertuskerk in Beerse komen. Onder leiding van Eva Vermeeren staan gemengd koor Egidius uit Beerse, kinderkoor De Lambertijntjes, eveneens uit Beerse en het Geels Vocaal Ensemble op het podium. Het orkest Ensemble A zorgt voor de instrumentale begeleiding en Adriaan De Koster (Evangelist), Pieter Coene (Christus), Veerle van Roosbroeck (sopraan), Jan Wouters (altus), Teun Michiels (tenor) en Tiemo Wang (bas/Pilatus) zijn de solisten die de verhaallijn zingen. Wie meer achtergrondinformatie wil over de Mattheüspassie, is welkom op de infoavond die het Davidsfonds afdeling Beerse organiseert op maandag 12 maart om 20 uur in zaal De Notelaar (Schoolstraat 4, Beerse). Renate Weytjens (VRT-Klara) geeft uitleg over de Mattheüspassie en ze leert de toehoorders luisteren naar deze muziek. (VTT)