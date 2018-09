Marktplein krijgt 'boulevard' voor voetgangers en fietsers 05 september 2018

02u27 0 Beerse Een aannemer start dit najaar nog met de gedeeltelijke heraanleg van de noordkant van het kerkplein. De extra ruimte voor voetgangers en fietsers kost wel een twaalftal parkeerplaatsen.

De werken werden bij het begin van de legislatuur al gepland, maar worden nu eindelijk uitgevoerd. Het gaat om het gedeelte tussen de Vredestraat en de Gasthuisstraat.





"We willen daar vooral een aangename ontmoetingsplaats creëren", zegt schepen Dirk Proost (BEERSEplus). "We gaan op de 'boulevard' voor fietsers en voetgangers ook enkele banken plaatsen. We voorzien ook de nodige beplanting als corridor richting het park achter de kerk. Daar is het de bedoeling dat kinderen kunnen spelen en genieten van de zon. Het meubilair is wel verplaatsbaar, want er moet op het plein uiteraard ook plaats blijven voor de kermis. Dat geldt ook voor de beplanting. Die zetten we in bakken die we ook ten allen tijde kunnen verplaatsen."





Een deel van het plein wordt volledig verkeersvrij. "We offeren er ook een twaalftal parkeerplaatsen voor op. Die komen niet terug", aldus de schepen nog.





Er komt ook nog een oplaadpunt voor elektrische fietsen. (VTT)