Marc Smans trekt N-VA-lijst 24 februari 2018

Huidig burgemeester Marc Smans (N-VA) zal ook op 14 oktober de lijst trekken van N-VA in Beerse en Vlimmeren. Dat maakte de partij donderdagavond bekend op een bijeenkomst met federaal minister Jan Jambon die op zijn beurt de lijst trekt in zijn gemeente Brasschaat. "Marc Smans heeft de gemeente de voorbije jaren schitterend geleid en gaat dat de volgende jaren ook schitterend doen", aldus Jan Jambon.





"De volgende verkiezingen zijn van cruciaal belang voor ons als partij in alle gemeenten. We willen overal in het bestuur blijven en op andere plaatsen doorbreken." (VTT)