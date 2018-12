Marc Smans (N-VA) geeft fakkel door aan zoon Bart Kristiof Baelus

12 december 2018

19u34 0 Beerse Vorige week werd in Beerse een coalitie gemaakt zonder N-VA van huidig burgemeester Marc Smans. Zoals bij vorige verkiezingen werden ook nu zowel Marc als zijn zoon Bart verkozen op de N-VA lijst. Marc Smans geeft dit jaar de fakkel door aan zijn zoon Bart gezien de wet aangeeft dat door de nauwe familieband slechts één van de twee mag zetelen in de gemeenteraad.

“Gezien ik kon rekenen op de meeste stemmen kreeg ik de keuze wie van ons kan gaan zetelen in de komende gemeenteraad”, zegt Marc Smans. “Vorige keer waren we ook beide verkozen maar was het logischer dat ik als lijsttrekker de burgemeestersjerp opnam, nu ligt de situatie helemaal anders”.

Door zijn volle overgave als burgemeester heeft Marc de voorbije jaren weinig tijd gehad om zijn zes kinderen te zien opgroeien, vandaar ook deze beslissing. Op de achtergrond zal Marc nog zeker blijven meedenken met zijn partij gezien de politieke microbe hem niet los laat.

“Ik kijk echt op naar de manier waarop mijn vader aan politiek gedaan heeft, hij zei altijd waar het op stond en cijferde zich steeds weg voor de groep. Ik wil de volgende zes jaar aan mijn kiezers bewijzen dat ze terecht het vertrouwen aan mij gaven”, zegt Bart Smans.