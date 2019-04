Marc gehuldigd omdat hij Christine (52) uit ijskoud kanaal redde: “Een held? Ik ben gewoon blij dat ik kon helpen” Toon Verheijen

17 april 2019

19u29 2 Beerse Marc Clasen, een vijftiger uit Beerse, wordt niet graag een held genoemd, maar wat hij eind februari deed mag toch als een heldendaad omschreven worden. Hij sprong in Turnhout het ijskoude water van de Vaart om Christine Horemans eruit te halen. De vrouw was om een nog altijd onduidelijke reden in het water gesukkeld en geraakte er zelf niet meer uit. “Ik heb niet geaarzeld en eerlijk: ik het zou meteen nog eens doen.”

Christine Horemans (52) uit Beerse was op 21 februari op weg van haar werk in het AZ Turnhout campus Sint-Jozef naar huis. Op de terugweg fietst ze altijd langs de Vaart naar huis, maar ter hoogte van kajakclub Technico belandde ze om een nog onduidelijke reden in het water met haar elektrische fiets. “Een verkeerde stuurbeweging ? Ik weet het nog altijd niet en het ging ook zo snel”, vertelt Christine die uiteindelijk niets overhield aan haar hachelijk avontuur buiten een fiets die ze niet meer kan gebruiken en natte kleren en een natte gsm. “Ik kon me wel gelukkig vastgrijpen aan de kant en ben beginnen roepen. Hoe lang ik er heb gehangen weet ik ook niet, maar gelukkig passeerde Marc op dat moment en heeft hij me eruit geholpen. Ik beschouw hem echt wel als een reddende engel.”

Grapje

Marc Clasen kreeg woensdagavond een kleine replica van de Kleidabber die in Beerse in het groot staat aan de kerk en een geschenkbox van de gemeente voor zijn heldendaad. “Een knappe reactie. Iemand die zonder aarzelen in het water springt. Zo zouden er meer mensen moeten zijn”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) namens het voltallige gemeentebestuur.

Marc Clasen lacht als we hem een held noemen. “Ik weet nog dat Christine sorry, sorry, sorry zei”, zegt Marc. “Ik reageerde, ach, dit heb ik altijd eens willen doen. Dat grapje is wel rond gegaan daarna (knipoogt).”

Hij blijft bescheiden. “Ik was toevallig op de juiste plaats, want eigenlijk ga ik daar nooit lopen”, gaat hij verder. “Ik wilde eigenlijk naar mijn zus lopen in Ravels, maar die was niet thuis en daarom keerde ik terug. Toen ik aan Technico kwam, hoorde ik inderdaad plots iemand roepen en ben ik gaan kijken van waar het kwam.”

Dompelbad

Marc zag toen plots Christine aan de kant van het water hangen. Ze kon net niet met haar voeten aan de bodem. Marc legde zijn spullen aan de kant en liet zich in het water zakken. “Ik wist wel dat het water koud zou zijn, maar gelukkig neem ik bijna iedere ochtend een dompelbad in koud water. Ik weet wat mijn lichaam aankan. Ik heb ze er dan kunnen uitduwen. Daarna ben ik naar de grote baan gelopen en hen ik een bestelwagen van de Vlaamse Waterweg kunnen tegenhouden. Die heeft ons uiteindelijk beiden naar huis gebracht. Een held ? Ach ik ben vooral blij dat ik iemand heb kunnen helpen want had ze nog langer in het water gelegen had ze misschien wel krampen gekregen en wie weet wat was er dan gebeurd. Zou ik het volgende keer opnieuw doen? Zeker. Ik zou geen seconde aarzelen.”