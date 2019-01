Man (56) neemt dochter in wurggreep Jef Van Nooten

22 januari 2019

14u26 0 Beerse Een 56-jarige man uit Beerse heeft op 26 augustus 2018 zijn dochter en toenmalige echtgenote ernstige slagen en verwondingen toegebracht. Het openbaar ministerie vindt dat hij een psychologische begeleiding moet volgen.

Bart M. had een discussie met zijn dochter en echtgenote omdat de vrouw zich voortdurend gecontroleerd voelde door haar man. Tijdens de discussie verhinderde hij dat de twee vrouwen de woning verlieten. “Toen ze toch probeerden naar buiten te gaan, heeft hij hen slagen en stampen gegeven”, schetst de openbare aanklager. “Hij nam zijn dochter ook in een wurggreep waardoor ze geen lucht meer kreeg. De dochter heeft hem in het kruis moeten knijpen om zichzelf los te wrikken.”

Moeder en dochter stelden zich burgerlijke partij tegen M., maar vragen slechts een symbolische euro schadevergoeding. “Ze willen vooral dat hij zich laat behandelen voor zijn agressieprobleem”, sprak hun advocaat.

Op het moment van de feiten was M. 35 jaar getrouwd. Intussen is hij gescheiden. “Het huwelijk is altijd goed verlopen, totdat mijn cliënt psychische problemen en een depressie kreeg”, aldus de advocate van M.

De rechter velt een vonnis op 26 februari.