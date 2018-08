Man (56) grijpt dochter bij de keel 01 september 2018

02u37 0

Een 56-jarige man uit Beerse is in de gevangenis beland op verdenking van poging tot doodslag. De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag zijn aanhouding bevestigd. De man werd op zondag 26 augustus opgepakt nadat hij door het lint ging in zijn woning in Beerse. Hij pleegde zwaar geweld tegen zijn echtgenote en zijn meerderjarige dochter (32). Tijdens het incident greep hij zijn dochter bij de keel met een houdgreep. De vrouw verkeerde even in ademnood. Ze raakte gewond, maar was niet in levensgevaar. (JVN)