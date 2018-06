Loda breidt na vier jaar alweer uit OOK ACHT NIEUWE JOBS BIJ BLEEKWATERPRODUCENT TOON VERHEIJEN

21 juni 2018

02u52 0 Beerse Producent van bleekwater en soda Loda heeft uitbreidingsplannen. Tegen eind dit jaar wil het bedrijf de productiecapaciteit én opslagruimte verdubbelen. De bedoeling is ook dat er op korte termijn acht personeelsleden bijkomen. Loda bouwde vier jaar geleden nog een nieuwbouw.



Nu investeert het opnieuw 5 miljoen euro.

Loda werd opgericht in 1930 in Westmalle, maar in 2015 zette het een nieuwbouw op de industriezone in Beerse enkele kilometers verderop. Het bedrijf telde toen twintig werknemers en investeerde 6,5 miljoen in een nieuw complex. De groei van het bedrijf blijft zich maar doorzetten waardoor de directie niet anders kan dan opnieuw uitbreiden. "We hadden naast onze nieuwbouw in de Biezenstraat nog een stuk grond van 2.000 vierkante meter met inderdaad in het achterhoofd het ooit te gebruiken om uit te breiden, maar het gaat toch sneller dan verwacht", zegt gedelegeerd bestuurder Hans Geerts. "We groeien niet alleen in België fors, maar ook de export naar tal van Europese landen stijgt. Vooral naar de ons omringende landen, maar ook naar Scandinavië. Verder niet omdat onze producten op zich een lage waarde hebben. Export naar verre landen is dan niet rendabel voor de klant."





Nieuwe hal

Loda maakt bleekwater, soda en gedemineraliseerd water. Tot de klanten behoren grote warenhuisketens als Lidl en Colruyt die de producten onder hun winkelnaam verkopen. "Er komt ook meer vraag naar kleinere verpakkingen voor bijvoorbeeld flesjes bleekwater met een geurtje", zegt Geerts. "We moeten onze productiecapaciteit dus opkrikken. Aan ons huidige gebouw zal een nieuw magazijn en een nieuwe inpakzone gebouwd worden. Ook worden er moderne menginstallaties gebouwd en zal er geïnvesteerd worden in een snelle productielijn. Het is de bedoeling dat de hal er nog tegen het einde van dit jaar staat. Alles samen gaat het om een investering van vijf miljoen euro."





Aangezien Loda veel water verbruikt en inzet op milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen, vangt het bedrijf het regenwater op van zowel haar dak als dat van enkele naburige bedrijven. Dit regenwater wordt overgepompt om na zuivering en bewerking in de productie te gebruiken.





Extra personeel

Vier jaar geleden telde Loda 20 personeelsleden. Vandaag zijn er dat al 28. "Daar zal het niet bij blijven", zegt Hans Geerts. "We verwachten op relatief korte termijn een achttal mensen extra aan te nemen."





En blijft er dan nog ruimte om nog te groeien ? "We zijn met een aantal zaken bezig en het ziet er rooskleurig uit, maar die plannen houden we nog even voor onszelf."