Lasershooten en deathride op buitenspeeldag 13 april 2018

02u40 0

Kinderen uit Beerse kunnen op de buitenspeeldag van 18 april terecht op het Kerkplein, in het park Singel of in het park Tempelhof tussen 14 en 17 uur. Er zijn animatoren om de activiteiten mee te begeleiden en mee te spelen. Op het programma staan springkastelen, lasershooten, dansen, grimeren, een heuse deathride en nog veel meer. (VTT)