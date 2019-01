Ladingverlies veroorzaakt grote verkeershinder JVN

31 januari 2019

11u09 0

Een vrachtwagen heeft donderdagochtend een lading klei verloren op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Gierleseweg in Beerse. Het spoor van vervuiling was uiteindelijk enkele kilometers lang en liep tot aan de Bisschopslaan. Het incident veroorzaakte zware verkeershinder. Op een bepaald moment leidde het zelfs tot een file op de snelweg omdat de uitrit was vast gelopen. De brandweer en een gespecialiseerde firma gingen ter plaatse om de kleverige substantie van het wegdek te verwijderen.