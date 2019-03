Kruispunt Heibergstraat-Bremstraat tien dagen afgesloten voor aanpassingswerken aan voetpaden en kruispunt zelf Toon Verheijen

07 maart 2019

20u46 0 Beerse Een aannemer start op maandag 11 maart met bestratingswerken op het in de Heibergstraat ter hoogte van Home Heiberg. Ook het kruispunt met de Bremstraat wordt aangepakt. De werken duren tot 22 maart.

Aan de inkom van Home Heiberg wordt een ontbrekend gedeelte voetpad gelegd waardoor er een doorlopend voetpad komt tussen de ingang van het home en Stenen Brug. Datzelfde voetpad wordt dan ook doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Bremstraat. Aan de overzijde van Home Heiberg wordt het bestaande voetpad tussen de hoeve en de fiets- en voetgangersdoorsteek Scheltjenseinde opgebroken en heraangelegd.

De aannemer gaat ook het verkeersplateau op het kruispunt met de Bremstraat aanpakken. Aan de kant van de Stenen Brug/Home Heiberg, wordt het plateau richting Stenen Brug uitgebreid. Op die manier wordt de oversteek richting fiets- en voetgangersdoorsteek Scheltjenseinde veilig gemaakt. Er komt geen zebrapad omdat het plateau normaal gezien al genoeg snelheidsremmend moet zijn. Een deel van het wegdek van de verhoogde inrichting wordt vernieuwd om een uniforme bestrating te bekomen.

In het recente verleden werden er al werken uitgevoerd aan de fiets- en voetgangersdoorsteken aan Scheltjenseinde en de Eikenstraat. De niveauverschillen werden weggewerkt en de doorsteken kregen ook een opkuis. De nieuwe werken zorgen ervoor dat het voetgangersverkeer onder andere niet meer in de bocht aan Home Heiberg moet oversteken en dat men via zachte verbindingen naar het centrum kan en omgekeerd.

Gedurende de werken wordt het kruispunt Heibergstraat-Bremstraat afgesloten voor alle verkeer.